Матвиенко рассказала, повлияли ли санкции на работу "Артека"

ЯЛТА, 5 июн — РИА Новости. Введенные против России санкции не сказываются на работе детского лагеря "Артек" и не мешают дружбе ребят из разных стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе посещения международного лагеря.

"Санкции не сказываются на работе детского лагеря "Артек", в лагере отдыхают (дети) почти из 50 стран. Дети уезжают со слезами на глазах (по окончании смены), так им жалко расставаться", — сказала спикер журналистам в понедельник.

Она подчеркнула, что за 2,5 года "Артек" похорошел и изменился. Здесь отдыхают дети из Сирии, Донбасса, Европы, из многих стран.

"Санкции, к счастью, не повлияют на детскую дружбу", — отметила сенатор.

В свою очередь, директор "Артека" Алексей Каспржак отметил, что последними зарубежными гостями, с которыми он общался, были ребята из Австралии.

Матвиенко также добавила, что российские сенаторы будут отслеживать ситуацию с организацией летнего отдыха детей в регионах.

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