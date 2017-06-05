Матвиенко рассказала, повлияли ли санкции на работу "Артека"

ЯЛТА, 5 июн — РИА Новости. Введенные против России санкции не сказываются на работе детского лагеря "Артек" и не мешают дружбе ребят из разных стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе посещения международного лагеря.
Она подчеркнула, что за 2,5 года "Артек" похорошел и изменился. Здесь отдыхают дети из Сирии, Донбасса, Европы, из многих стран.
"Санкции, к счастью, не повлияют на детскую дружбу", — отметила сенатор.
В свою очередь, директор "Артека" Алексей Каспржак отметил, что последними зарубежными гостями, с которыми он общался, были ребята из Австралии.
Матвиенко также добавила, что российские сенаторы будут отслеживать ситуацию с организацией летнего отдыха детей в регионах.
Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>