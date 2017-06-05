В депздраве Москвы прокомментировали отставку главы НИИ им. Склифосовского

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что не получали информации о якобы имевшихся нарушениях в работе НИИ скорой помощи имени Склифосовского, директор учреждения покинул пост по собственному желанию.

"Могели Шалвович (Хубутия) обратился на мое имя с заявлением с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию, что и было сделано… Мы не получали из Росздравнадзора какой-то информации по этому поводу (о нарушениях – ред.)", — сказал глава департамента Алексей Хрипун журналистам.

Ранее в ведомстве сообщили, что директор института Могели Хубутия покинул свой пост, а исполняющим обязанности был назначен заместитель директора по научной работе Сергей Петриков. По информации некоторых СМИ, смена руководства была связана с нарушениями в работе НИИ.