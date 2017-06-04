Федотов рассказал о разработке плана действий в пользу прав человека

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Опыт разработки и реализации национального плана действий в пользу прав человека заслуживает внимания и может быть востребован и в России, президентский совет по правам человека (СПЧ) рассмотрит возможность подготовки такого национального плана в РФ, рассказал РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Ранее Федотов принял участие в семинаре, посвященном национальным планам действий в пользу прав человека. Как сообщается на сайте СПЧ, мероприятие было организовано комиссаром Совета Европы по правам человека Нилсом Муйжниексом. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающихся соблюдения прав человека в регионе Совета Европы.

"В целом, сам по себе опыт разработки и реализации таких национальных планов действий в пользу прав человека представляется мне очень интересным, заслуживающим внимания. Он может быть востребован и в нашей стране. Во всяком случае, совет (СПЧ) рассмотрит возможность подготовки такого национального плана", — сказал Федотов.

Он отметил, что хотя в России пока нет такого единого документа, который назывался бы национальным планом действий в пользу прав человека, но есть другие документы стратегического планирования, "которые в какой-то части касаются прав человека".

"Я имею в виду план действий в пользу детей, антикоррупционные планы, концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий и так далее. Более того, те перечни поручений, которые президент дает после встреч с советом (СПЧ) тоже можно рассматривать как такой краткосрочный план действий в пользу прав человека", — уточнил глава СПЧ.

На прошедшей встрече экспертов, уточнил Федотов, как раз обсуждался опыт в разных европейских странах по части разработки и реализации таких национальных планов. Он отметил, что такие планы начали вырабатываться после всемирной конференции по правам человека, которая прошла в Вене в 1993 году. Пионером же на этом пути оказалась Австралия.

"В 1990-е годы национальные планы действий принимались в основном в развивающихся странах, в 2000-е захватили Европу. Они включают в себя как действия правительственных органов, так и действия общественных организаций в пользу прав человека в самых разных областях, прежде всего в сфере социальных прав", — уточнил Федотов.

"На встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека мы обсуждали самые разные вопросы, в том числе я пригласил господина комиссара посетить Россию с тем, чтобы принять участие в церемонии открытия мемориала жертв политических репрессий, который сооружается в Москве по указу президента Путина на пересечении Проспекта академика Сахарова и Садового кольца. Церемония, как мы надеемся, состоится 30 октября 2017 года в День памяти жертв политических репрессий", — заключил собеседник агентства.