Голодец считает, что почти нереально за 40 лет накопить на достойную пенсию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Накопить за 40 лет на достойную пенсию при нынешних изменениях в глобальной финансовой системе стало практически невозможно, поэтому самой эффективной является солидарная страховая пенсионная система, заявила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая социальный блок правительства, в кулуарах ПМЭФ.

Отвечая на вопрос, согласна ли она с утверждением, что без накоплений у граждан РФ нет шанса на достойную пенсию, Голодец отметила, что считает ровно наоборот.

"Мне кажется, такой точки зрения придерживаются люди, которые находятся в парадигме прошлого века. Сегодня накопить на протяжении сорока лет для всех людей практически невозможно… потому что столько изменений, столько технологических, социальных изменений. Меняется роль денег, роль капитала. И более того, сегодня совершенно очевиден тренд в финансовой политике, что обслуживание, сохранение даже капитала стоит больших денег. Сегодня появляются страны с отрицательной ставкой и ставкой, близкой к нулю. Поэтому перспектив у систем накопления нет", — сказала вице-премьер.

"Сегодня самая эффективная система — это солидарная страховая система. Именно она позволяет с наименьшими издержками обеспечить стабильную пенсию для всех граждан России. Это просчитано до 2050 года с учетом всех демографических рисков. Это единственная возможность обеспечивать наших людей достойной пенсией", — добавила Голодец.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.