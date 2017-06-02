Волин: радио должно быть интерактивным и ухватиться за аудиторию

МОСКВА, 2 июня- РИА Новости. В нынешнее время радиостанциям очень непросто удержать слушателя, у которого есть огромное количество источников информации, оно должно не просто вещать, а быть интерактивным и ухватиться за слушателя, сказал в приветственном слове к участникам ежегодной конференции Российской Академии Радио заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Радиостанциям непросто удержать слушателя, у которого есть огромное количество источников информации. Чтобы оно удерживало свои позиции, нужно сделать несколько вещей: распространяться во всех существующих информационных средах, не просто вещать, а быть интерактивным, взаимодействовать со слушателем и оно должно ухватиться за аудиторию 12-24 лет – это как раз те, кто начинает от радио уходить, чья жизнь не связана неразрывно с радио",- отметил Волин.

Замминистра обратил внимание на производство качественного, конкурентного контента, который будет интересным и востребованным большой аудиторией слушателей.

Вице-президент Российской академии радио Юрий Костин подчеркнул, что "все-таки будущее за региональными радиостанциями, потому что они живут интересами города, конкретно нуждами жителей и граждан, которые настраиваются на них". При той конкуренции, которая у радио существует сейчас, локальные станции, новые, креативные, которые отвечают интересам каждого конкретного города, населенного пункта, и будут жить. Ярких примеров всего несколько.

Отметим, что ежегодная конференция "Будущее регионального радио" посвященная 10-летию образования РАР, проходит в Сочи 1-2 июня. Ее участниками стали более 200 руководителей и ключевых специалистов ведущих радиостанций России – федеральных, региональных и локальных для обсуждения управленческих, коммерческих, маркетинговых и юридических аспектов своей работы.

Конференция организована Российской академией радио (РАР) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, администрации Краснодарского края.