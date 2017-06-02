Робот Пушкин будет читать стихи москвичам

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В июне москвичи смогут познакомиться с роботом Пушкиным, сообщает сайт mos.ru. Андроида, который может прочитать около 600 стихотворений классика, привезут в "Сокольники" на Московский фестиваль современной российской литературы. Он пройдет в парке 11 и 12 июня.

Посетители фестиваля смогут познакомиться с роботом, он будет читать стихи по заявкам.

Кстати, в поэтической программе будут не только стихотворения, но и масштабные произведения, например поэма "Руслан и Людмила" или роман в стихах "Евгений Онегин". Их можно послушать полностью или выбрать любимый отрывок, к примеру, письмо Татьяны к Онегину.

Читать произведения А.С. Пушкина робот будет не искусственным монотонным голосом, а выразительным мужским. Стихи записывал профессиональный актер.