Росстат будет выявлять долю работающего населения, повысившего квалификацию

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правительство РФ обязало Росстат с марта 2018 года ежегодно опрашивать работающих граждан РФ для определения количества повысивших квалификацию или прошедших профессиональную подготовку, распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"В целях обеспечения регулярного наблюдения этого показателя на основе данных выборочного обследования подписанным распоряжением внесены изменения в Федеральный план статистических работ. Установлено, что начиная с марта 2018 года Росстат будет ежегодно проводить такое наблюдение", — говорится в сообщении.
Опрашиваться будут трудоустроенные граждане РФ в возрасте от 25 до 65 лет, отмечается в справке.