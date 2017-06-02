Росстат будет выявлять долю работающего населения, повысившего квалификацию

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правительство РФ обязало Росстат с марта 2018 года ежегодно опрашивать работающих граждан РФ для определения количества повысивших квалификацию или прошедших профессиональную подготовку, распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В справке к документу напоминается, что президент РФ поручил обеспечить к 2015 году увеличение до 37% доли занятого населения, прошедшего повышение квалификации или профподготовку. Росстат в 2015 году провел статистическое исследование и выяснил, что доля таких граждан — 49,9%.

"В целях обеспечения регулярного наблюдения этого показателя на основе данных выборочного обследования подписанным распоряжением внесены изменения в Федеральный план статистических работ. Установлено, что начиная с марта 2018 года Росстат будет ежегодно проводить такое наблюдение", — говорится в сообщении.

Опрашиваться будут трудоустроенные граждане РФ в возрасте от 25 до 65 лет, отмечается в справке.