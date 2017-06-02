На Сахалине отложили проведение детского лагеря из-за медведей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн — РИА Новости. Детский лагерь "Школа безопасности" в пригороде Южно-Сахалинска Весточке пришлось перенести на сентябрь из-за медведей, которые обосновались недалеко от места расположения лагеря, сообщила РИА Новости начальник отдела дополнительного образования, воспитания и защиты детей министерства образования Сахалинской области Наталья Фещенко.
В лесничестве Южно-Сахалинска рассказали, что две недели назад видели там маленького медведя, а совсем недавно охотовед обнаружил примерно в 500 метрах от места расположения лагеря 20-сантиметровые следы крупного хищника, вес которого может достигать 600 килограммов.
Фещенко добавила, что "Школу безопасности" уже несколько раз проводили в Весточке, до сих пор там было безопасно. "Школа безопасности" — это профильный лагерь, в котором дети в течение недели живут в походных условиях и соревнуются в пожарно-прикладном спорте.