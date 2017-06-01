Чайка предложил ужесточить ответственность за незаконное возбуждение дел

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России надо усилить уголовную ответственность за незаконное возбуждение дел – следователи, которые их заводят, должны знать о неотвратимости наказания, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Нужно усилить уголовную ответственность за незаконное возбуждение дел, такие следователи должны понимать неотвратимость наказания за это", — сказал он.

Сейчас максимальное наказание по соответствующей статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.