В РАО призвали ввести единый стандарт тестирования для мигрантов

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая выступила за внедрение единого принципа подготовки иностранных граждан к экзамену по русскому языку, основам законодательства и истории РФ, и стандартизацию процедуры тестирования во всех регионах РФ.

С 1 января 2015 года все трудовые мигранты, чтобы получить разрешение на временное проживание и трудоустройство в России, должны сдать комплексный экзамен по русскому языку, основам законодательства и истории РФ. По итогам прохождения соответствующего теста им выдается сертификат, дающий право оформить патент на работу.

"Нам нужно добиться того, чтобы во всех регионах России был единый принцип проведения таких мероприятий, — сказала Вербицкая на V Всероссийской конференции в РУДН "Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в РФ", говоря о процедуре комплексного тестирования.

Она сообщила, что Российское общество преподавателей русского языка и литературы разработало подробное методическое пособие по организации и проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Авторами пособия стали эксперты МГУ, СПбГУ, РУДН, Института Пушкина.

"Вчера первый тираж уже был представлен, он совсем небольшой, всего 30 экземпляров, но в самое ближайшее время появится тираж гораздо больший", — сказала Вербицкая.

Как отметил в свою очередь директор секретариата Российского общества преподавателей русского языка и литературы Александр Коротышев, среди основных проблем, зафиксированных в регионах РФ при тестировании мигрантов, — отсутствие единых требований к минимальному уровню знаний и единой формы их проверки, а также существенное варьирование стоимости проведения экзамена и его длительности от региона к региону (от 300 до 5800 рублей).