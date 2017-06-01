В РАО призвали ввести единый стандарт тестирования для мигрантов

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая выступила за внедрение единого принципа подготовки иностранных граждан к экзамену по русскому языку, основам законодательства и истории РФ, и стандартизацию процедуры тестирования во всех регионах РФ.
"Нам нужно добиться того, чтобы во всех регионах России был единый принцип проведения таких мероприятий, — сказала Вербицкая на V Всероссийской конференции в РУДН "Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в РФ", говоря о процедуре комплексного тестирования.
"Вчера первый тираж уже был представлен, он совсем небольшой, всего 30 экземпляров, но в самое ближайшее время появится тираж гораздо больший", — сказала Вербицкая.
Как отметил в свою очередь директор секретариата Российского общества преподавателей русского языка и литературы Александр Коротышев, среди основных проблем, зафиксированных в регионах РФ при тестировании мигрантов, — отсутствие единых требований к минимальному уровню знаний и единой формы их проверки, а также существенное варьирование стоимости проведения экзамена и его длительности от региона к региону (от 300 до 5800 рублей).