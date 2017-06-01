Столичные спасатели предупредили о дожде и сильном ветре

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Столичный главк МЧС России предупреждает москвичей и гостей столицы о дожде и ветре с порывами до 15-20 метров в секунду до 11 утра пятницы, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Москве.

"По прогнозу ФГБУ "Центральное УГМС", в Москве с 11.00 1 июня 2017 года с сохранением до 11.00 2 июня 2017 года ожидаются кратковременный дождь, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону днем 29 мая, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в области, пострадали около 200. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.