Комитет ГД рассмотрит обращение противников реновации, если оно поступит

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Обращение москвичей с требованием не принимать во II чтении в Госдуме законопроект о реновации жилого фонда Москвы будет рассмотрено в установленном порядке, когда поступит, однако, большое число жителей столицы поддерживает этот проект и просит скорее принять закон, заявил РИА Новости в четверг глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев."Коммерсант", 31 мая в Госдуму было передано обращение к спикеру нижней палаты Вячеславу Володину с требованием не принимать во втором чтении законопроект о реновации в Москве, который позволяет в особом порядке сносить жилье в столице.
"Я не видел (обращение). Если поступит, будет рассмотрено в установленном порядке. У нас десятки-сотни тысяч (москвичей) просят законопроект принять", — сказал Москвичев.
По словам собеседника агентства, законопроект, который комитет вместе с фракциями подготовил ко второму чтению, на сегодняшний день направлен на защиту конституционных прав жителей Москвы. "В этом законопроекте не будут ущемлены права тех, кто попадает под реновацию, ни в жилищной площади, ни вопросах благоустройства, социальной сферы и инфраструктуры, в том числе транспортного обслуживания", — подчеркнул собеседник агентства.
Законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек в Москве, был принят ГД в первом чтении в апреле этого года. Как ранее сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, 6 июня пройдут парламентские слушания по законопроекту перед принятием его во втором чтении, которое запланировано на 9 июня.