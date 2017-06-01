Комитет ГД рассмотрит обращение противников реновации, если оно поступит

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Обращение москвичей с требованием не принимать во II чтении в Госдуме законопроект о реновации жилого фонда Москвы будет рассмотрено в установленном порядке, когда поступит, однако, большое число жителей столицы поддерживает этот проект и просит скорее принять закон, заявил РИА Новости в четверг глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Как сообщает издание "Коммерсант" , 31 мая в Госдуму было передано обращение к спикеру нижней палаты Вячеславу Володину с требованием не принимать во втором чтении законопроект о реновации в Москве, который позволяет в особом порядке сносить жилье в столице.

"Я не видел (обращение). Если поступит, будет рассмотрено в установленном порядке. У нас десятки-сотни тысяч (москвичей) просят законопроект принять", — сказал Москвичев.

По словам собеседника агентства, законопроект, который комитет вместе с фракциями подготовил ко второму чтению, на сегодняшний день направлен на защиту конституционных прав жителей Москвы. "В этом законопроекте не будут ущемлены права тех, кто попадает под реновацию, ни в жилищной площади, ни вопросах благоустройства, социальной сферы и инфраструктуры, в том числе транспортного обслуживания", — подчеркнул собеседник агентства.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек в Москве, был принят ГД в первом чтении в апреле этого года. Как ранее сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, 6 июня пройдут парламентские слушания по законопроекту перед принятием его во втором чтении, которое запланировано на 9 июня.