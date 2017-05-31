Чиновник рассказал, от чего зависит скорость SMS-рассылки о ЧС

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Не все сотовые операторы "большой тройки" могут одномоментно делать быстро рассылку SMS-сообщений большому количеству абонентов с предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, сообщил РИА Новости заместитель начальника департамента по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Александр Яковлев.

"Возможность рассылки зависит от технической возможности сотового оператора", — сказал он.

Так, по его словам, "Мегафон" "имеет такую техническую возможность — единовременной рассылки сообщений, касающихся достаточно большого количества SMS с возможностью распределения по районам". "У остальных операторов — это только полностью Московский регион единовременно с длительным временем рассылки сообщений", — пояснил он.

Кроме того, по мнению Яковлева, охват населения путем SMS-рассылки недостаточно велик и составляет всего около 5%.