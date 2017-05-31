Глава парламента Ингушетии прокомментировал фильм Первого канала о Берии

НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Спикер народного собрания Ингушетии Зелимхан Евлоев удивлен содержанием продемонстрированного на Первом канале документального фильма о Берии, который, по его мнению, оскорбляет чувства репрессированных народов, и в связи с этим написал письмо руководству телеканала, сообщается в аккаунте регионального парламента в соцсети Instagram. © РИА Новости / Саид Царнаев Перейти в фотобанк Кадыров проклял Сталина и поблагодарил Хрущева

"В минувшее воскресенье, 28 мая, на Первом канале продемонстрирован документально-исторический фильм из цикла "Страна Советов. Забытые вожди"… Главное действующее лицо упомянутого цикла – Лаврентий Берия, кровавый тиран и деспот, восхваляется в фильме около двух часов", — говорится в сообщении.

По мнению Евлоева, авторы фильма оскорбили чувства репрессированных народов. "Из их слов выходит, что бандитизмом занимались только на Северном Кавказе и что возможное участие отдельных личностей в бандитских вылазках дало право высылать в Казахстан и Среднюю Азию целые народы", — считает спикер ингушского парламента.

В связи с этим он направил открытое письмо генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. "Находим весьма странным, что в последнее время тенденция героизации отдельных одиозных политиков советского периода находит поддержку в официальных органах власти и, соответственно, в федеральных СМИ", — отмечает Евлоев.

РИА Новости пока не удалось получить комментарий Первого канала.

По приказу Сталина 23 февраля 1944 года ингушский и чеченский народы были высланы в Среднюю Азию и Сибирь, а Чечено-Ингушская автономия упразднена. Два народа провели в ссылке 13 лет и начали возвращаться домой после 9 января 1957 года, когда указом Никиты Хрущева их автономия была восстановлена, а ограничения на перемещение "спецпереселенцев" сняты. По данным историков, почти половина высланных ингушей погибла по дороге к месту ссылки и на месте поселения.