Сотовые операторы после обращения МЧС оповещают о непогоде в Москве

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сотовые операторы начали оповещать абонентов посредством sms с предупреждением о предстоящей непогоде в Москве в соответствии с обращением МЧС, следует из сообщений ряда операторов.

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды объявлено в Москве, в ночь на 1 июня порывы ветра могут достигать до 24 метров в секунду, возможны повреждения ЛЭП и падения деревьев, сообщает в среду столичный главк МЧС РФ. МЧС направило экстренное предупреждение о непогоде в Москве сотовым операторам, после которого они отправляют абонентам соответствующие sms.

"Сегодня мы получили запрос от МЧС и осуществили рассылку в соответствии с их требованиями", — сказала РИА Новости руководитель пресс-службы "Мегафона" Юлия Дорохина.

Tele2 также получила запрос от МЧС и начала рассылку sms абонентам, сказал представитель компании Константин Прокшин.

В пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") сказали, что оповещение абонентов будет осуществляться в соответствии с действующими процедурами и договоренностью с МЧС с учетом технических возможностей сетевых ресурсов.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять – в Москве и пять – в области, пострадали около 200. Для сравнения, во время этого шквала порывы ветра, по данным МЧС, достигали 30 метров в секунду.