Путин назначил нового главу арбитражного суда Москвы

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Председателем арбитражного суда Москвы назначен Николай Новиков, который ранее возглавлял арбитраж Татарстана, следует из опубликованного в среду указа президента РФ Владимира Путина.

Всероссийская квалификационная коллегия судей (ВККС) 28 марта, рассмотрев заявление Новикова, рекомендовала его на должность руководителя столичного арбитража. Его кандидатуру на заседании ВККС поддержали заместитель председателя Верховного суда РФ — председатель Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ Олег Свириденко и председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

"В коллективе суда и судейском сообществе (Новиков) пользуется авторитетом и уважением, имеет ведомственные награды и поощрения, в 2013 году ему присвоено почетное звание "Почетный работник судебной системы", — говорится в решении ВККС.

Новиков в 2003 году был назначен председателем арбитражного суда Самарской области, с 2013 года руководил арбитражным судом в Татарстане, имеет степень кандидата юридических наук, с мая 2016 года является членом ВККС.

В арбитражном суде Москвы Новиков сменит Сергея Чучу, который ушел в отставку в апреле, отработав в должности председателя суда один шестилетний срок, с весны 2011 года.