Песков о программе реновации в Москве: она объективно нужна

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Программа реновации, реализуемая в Москве, нужна объективно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эту идею презентовал Сергей Собянин президенту. Вы знаете, что сам проект действительно получил позитивную оценку. Эта инициатива московской мэрии, она очень нужна. Нужна объективно, и об этом говорил президент", — сказал Песков в среду.

Он напомнил, что особое внимание президент акцентировал на необходимости соблюдения всех прав москвичей при реализации программы и учет их интересов при введении законодательных поправок.