Онищенко призвал законодательно урегулировать продажу сигарет в интернете

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Продажу сигарет и алкоголя в интернете необходимо урегулировать законодательно, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Сегодня у нас развивается интернет-торговля. Уже через пять лет мы практически все будем покупать через интернет. Но у нас нет законов по ограничению торговли сигаретами и алкоголем. Есть запрет на продажу табака несовершеннолетним. А через интернет как это проконтролировать? Нет такой возможности. Это нужно урегулировать", — сказал Онищенко в интервью газете "Известия".

Однако он отметил, что главной задачей является "выполнять хотя бы то, что мы уже напринимали".

"Наш закон — один из самых полных и самых научно обоснованных в Европе. Его разрабатывали на основе рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Которая, кстати, была принята при активнейшем участии Российской Федерации. Надо выполнять законы и не допускать табачного ренессанса, который нам активно навязывается под всякими предлогами", — добавил депутат.

Во всем мире 31 мая проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака (World No Tobacco Day). Он был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.