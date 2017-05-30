"Почта России" сократила время ожидания в московских очередях почти вдвое

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Среднее время ожидания в почтовых отделениях Москвы сократилось почти вдвое: с 11 минут в январе до 6 минут в мае 2017 года. Это стало результатом реализации программы "Почта без очередей", стартовавшей в феврале, сообщил журналистам заместитель генерального директора "Почты" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке, управляющий Московского филиала Сергей Малышев.
"Мы положительно оцениваем итоги проекта (в Москве — ред.). Его реализация не требует больших затрат, поэтому мы можем оперативно провести масштабирование программы на регионы со второго полугодия", — уточнил Страшнов.
В городах-миллионниках нагрузка на сеть почтовых отделений за последние несколько лет в связи с развитием электронной коммерции увеличилась почти в пять раз. Для борьбы с очередями в условиях постоянно возрастающего трафика "Почта России" и запустила программу.
Нововведения
Как отметил Малышев, наибольший эффект дала новая модель работы с юридическими лицами – с февраля они переведены на обслуживание в специализированные отделения, благодаря чему высвободились отделения для работы с физлицами. Сейчас в Москве действует 221 точка по приему письменной корреспонденции от юрлиц: в 150 отделениях письма можно отправить за наличный расчет, а в 71 отделении письменная корреспонденция от организаций принимается на договорной основе с оплатой в безналичной форме. Получить и отправить посылки, мелкие пакеты и отправления EMS юридические лица могут в 100 Центрах выдачи и приема посылок.
"На базе Московского филиала создан ситуационный центр, сотрудники которого в режиме реального времени следят за работой почтовых отделений. Если они фиксируют очередь, то передают сигнал о необходимости более оперативного обслуживания клиентов начальнику отделения. Система видеоконтроля уже установлена во всех 473 столичных отделениях", — отметил Малышев.
Персонал и зарплата
В рамках программы была разработана и новая методика отбора персонала для почтовых отделений. В феврале-мае 2017 года на работу в почтовые отделения было принято на 515 человек больше, чем покинуло предприятие. На сегодняшний день отделения связи укомплектованы операторами на 97,2%, что на 10 п.п. больше, чем в конце 2016 года (87%).