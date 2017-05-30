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Общество

"Почта России" сократила время ожидания в московских очередях почти вдвое

15:3030.05.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСотрудники отделения Почты России. Архивное фотоСотрудники отделения Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Среднее время ожидания в почтовых отделениях Москвы сократилось почти вдвое: с 11 минут в январе до 6 минут в мае 2017 года. Это стало результатом реализации программы "Почта без очередей", стартовавшей в феврале, сообщил журналистам заместитель генерального директора "Почты" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке, управляющий Московского филиала Сергей Малышев.

Ящик Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Почта России" внедрила 1,5 тысячи электронных очередей
"Задача — до конца года масштабировать проект на все города-миллионники, а затем и на всю страну", — отметил гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов.

"Мы положительно оцениваем итоги проекта (в Москве — ред.). Его реализация не требует больших затрат, поэтому мы можем оперативно провести масштабирование программы на регионы со второго полугодия", — уточнил Страшнов.

В городах-миллионниках нагрузка на сеть почтовых отделений за последние несколько лет в связи с развитием электронной коммерции увеличилась почти в пять раз. Для борьбы с очередями в условиях постоянно возрастающего трафика "Почта России" и запустила программу.

Нововведения

Как отметил Малышев, наибольший эффект дала новая модель работы с юридическими лицами – с февраля они переведены на обслуживание в специализированные отделения, благодаря чему высвободились отделения для работы с физлицами. Сейчас в Москве действует 221 точка по приему письменной корреспонденции от юрлиц: в 150 отделениях письма можно отправить за наличный расчет, а в 71 отделении письменная корреспонденция от организаций принимается на договорной основе с оплатой в безналичной форме. Получить и отправить посылки, мелкие пакеты и отправления EMS юридические лица могут в 100 Центрах выдачи и приема посылок.

Почта России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Почта России" внедряет в мегаполисах проект по борьбе с очередями
Помимо этого, в 315 отделениях "Почты" в Москве установлены системы электронных очередей, помогающие контролировать поток клиентов, а также время, которое оператор тратит на оказание той или иной услуги. В 146 отделениях с наибольшим потоком клиентов и там, где особенно востребована услуга выдачи посылок, в клиентском зале работают администраторы. Они выдают почтовые отправления (без наложенного платежа).

"На базе Московского филиала создан ситуационный центр, сотрудники которого в режиме реального времени следят за работой почтовых отделений. Если они фиксируют очередь, то передают сигнал о необходимости более оперативного обслуживания клиентов начальнику отделения. Система видеоконтроля уже установлена во всех 473 столичных отделениях", — отметил Малышев.

Персонал и зарплата

В рамках программы была разработана и новая методика отбора персонала для почтовых отделений. В феврале-мае 2017 года на работу в почтовые отделения было принято на 515 человек больше, чем покинуло предприятие. На сегодняшний день отделения связи укомплектованы операторами на 97,2%, что на 10 п.п. больше, чем в конце 2016 года (87%).

Посылки и бандероли в отделении Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Почта России" планирует доставлять товары с Avito
В рамках программы в Москве компания проводит оптимизацию управленческого персонала, функции которого дублировались, либо утратили актуальность в связи с автоматизацией процессов. На первом этапе был перераспределен функционал 486 штатных единиц в аппаратах управления почтамтов. Высвобожденные денежные средства направлены на повышение заработной платы работникам почтовых отделений, что позволило довести заработную плату начальников почтовых отделений и их заместителей до рыночного уровня. По предварительным данным, по отношению к апрелю 2016 года, средняя зарплата начальников отделений в апреле 2017 года выросла на 19% и составила 60,884 тысячи рублей, а заместителей начальника – на 20% и достигла 51,670 тысячи рублей.

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