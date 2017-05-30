Десять самых необычных автомобильных аварий, которые заставят улыбнуться

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Предпоследний день весны 1896 года остался в автомобильной истории благодаря первому официально зарегистрированному дорожно-транспортному происшествию. Произошло оно в Нью-Йорке при участии электромобиля и велосипеда. Эвелин Томас, управлявший байком, отделался переломом ноги. РИА Новости решило вспомнить самые необычные и нелепые ДТП, в которых все остались живы и иногда даже счастливы.

Внеземное столкновение

Девятого октября 1992 года сразу над несколькими штатами США пролетел метеорит. Яркую полосу в небе зафиксировали 16 видеокамер, однако полностью космический объект в атмосфере не сгорел, а врезался в ярко-красный Chevrolet Malibu, припаркованный на стоянке небольшого городка Пиксил в штате Нью-Йорк. В момент столкновения небесное тело двигалось со скоростью 264 километра в час, весило 12 кг и имело диаметр около 30 см. Позже ученые определили и возраст камня — ему было где-то 4,4 миллиарда лет.

До сих пор это событие остается единственным подтвержденным случаем, когда метеорит угодил в автомобиль. Больше всех обрадовалась Мишель Кнап, владелица машины. Буквально накануне она купила Chevrolet Malibu за 400 долларов, а после смогла продать автомобиль с огромной дырой в багажнике за 10 тысяч долларов. Сейчас этот "метеорит-кар" демонстрируют в музеях по всему миру.

Самая дорогая авария

В декабре 2011 года на одном из скоростных шоссе Японии столкнулись 14 автомобилей. Казалось бы, в этом ДТП нет ничего необычного, но если заглянуть в список машин — участников аварии, то мы увидим восемь Ferrari, один Lamborghini Diablo, Nissan GT-R и три Mercedes-Benz. Замыкает перечень скромный Toyota Prius, вклад которого в самую дорогую аварию в мире оказался самым ничтожным.

Виновником произошедшего признали 60-летнего мужчину, который не справился с управлением своего Ferrari в дождливую погоду. Он ехал в составе колонны владельцев дорогих спорткаров, когда на скорости около 150 километров в час его машину занесло и начало кидать от одного автомобиля к другому. Свой 400-метровый неконтролируемый "полет" он закончил на встречной полосе, где зацепил еще два "Мерседеса". В аварии серьезно пострадали только машины, а виновнику выписали штраф в размере ста тысяч иен (около 50 тысяч рублей). Другое дело, что стоимость одного только разбитого Ferrari F-360 составляет более 230 тысяч долларов.

Пора за страховкой

В 2010 году пожилого жителя Вашингтона привлекли к ответственности за отсутствие страховки на машину, в связи с чем он направился в страховую компанию для заключения нового договора. Во время парковки водитель, перепутав педали тормоза и газа, влетел на своем Chrysler Cirrus 1996 года выпуска прямо в дверь офиса, в который должен был зайти пешком.

Соседняя с офисом страховой компании дверь принадлежала отделу лицензирования, где американским гражданам выдают и продлевают водительские удостоверения. Из-за повреждений на пару дней пришлось закрыть и его.

Две пиццы, пожалуйста

В январе 2013 года еще один пожилой мужчина перепутал педали и нажал на газ вместо тормоза. В результате этой ошибки его Honda Fit влетела в дверь пиццерии города Линкольн в США. Благодаря компактным размерам хетчбэка сильных повреждений удалось избежать, и никто из людей, по счастью, задет не был. Но самое интересное произошло дальше.

Пока напуганные посетители пиццерии вызывали службу 911, невозмутимый дедуля, не выходя из машины, начал делать заказ. Официант за стойкой с удивлением рассказывал, что водителя произошедшее даже не смутило. Позже пожилого автомобилиста доставили в больницу, но и там врачи сказали, что он полностью здоров и вменяем.

А был ли ослик?

В том же 2013 году пользователи Интернета заметили на панорамных снимках сервиса Google Maps в Ботсване мертвого осла, лежащего на пути следования гуглмобиля с камерами. Если немного отмотать панорамные снимки обратно вдоль дороги, то выясняется, что этот же осел еще несколько метров назад стоял на обочине. Блогеры во главе с актером из "Теории Большого взрыва" Шелдоном Купером и защитники животных тут же вынесли вердикт: автономный автомобиль Google сбил бедное животное.

Через несколько дней поисковый гигант все обвинения в свой адрес отверг, а в качестве доказательств опубликовал снимки, не вошедшие в сервис Street View. На них был показан капот гуглмобиля и утверждение: машина подъехала к лежащему на дороге ослу, после чего тот поднялся и пошел по обочине. Еще несколько дней в связи с этой ситуацией вспоминали про Photoshop, после чего шумиха утихла.

Музейная яма

В 2014 году на территории Национального музея Chevrolet Corvette в городке Боулинг Грин штата Кентукки (США) произошла техническая авария: обвал грунта. Земля ушла из-под колес восьми суперкаров. В образовавшуюся воронку диаметром около 12 метров и глубиной около девяти метров провалились машины, выпущенные в период с 1962 по 2009 год. В их числе были миллионный и полуторамиллионный экземпляры Corvette, подаренные музею концерном General Motors. Инцидент произошел в 5:45 утра, поэтому на выставочной территории никого не было.

Надо отдать должное сообразительности руководства музея, которое решило превратить данное событие в новую выставку — эта экспозиция в музее открылась спустя два года. Посетителям показывают инцидент, который засняли камеры наблюдения, рассказывают о природе возникновения провалов грунта, а также демонстрируют весь процесс восстановления суперкаров.

Кажется, я ноготь сломала

Ли Редмонд знали многие жители американского города Солт-Лейк-Сити, ведь длина ее ногтей составляла 8,5 метра. По этому показателю ей не было равных, за что женщину внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Она не стригла свои ногти с 1979 года, но в 2009-м все изменилось из-за ДТП.

Будучи пассажиркой кроссовера, она попала в аварию, после чего была госпитализирована. Ни одна полученная ею травма не представляла опасности жизни или здоровью, но ее эмоциональное состояние было сильно травмировано: Ли Редмонд поломала свои ногти. Заново их отращивать 68-летняя рекордсменка не стала.

Упс

Это пикантное дорожно-транспортное происшествие произошло в мае 2016 года в районе Цветного бульвара в Москве. Водитель грузового автомобиля "Газель" слишком резко нажал на газ, стартуя со светофора, после чего из кузова выпали две картонные коробки. Ударившись об асфальт, упаковки лопнули, и на дорогу высыпались десятки фаллоимитаторов.

Вокруг места ДТП собралось большое число людей, которые принялись снимать на телефоны, как шофер спешно собирает резиновые изделия. Образовалась небольшая пробка, в основном из-за водителя, который стоял непосредственно за "Газелью" и снимал пикантный момент на камеру своего видеорегистратора.

Дело нечистое

Девятого августа 2016 года на Череповецкой улице в Москве у ассенизаторской машины лопнула цистерна.

Падение

Судя по всему, спецавтомобиль ехал с "задания", и, к несчастью для окружающих, содержимое разбросало во все стороны. Больше всех не повезло водителю рейсового автобуса, которому струя коричневого цвета попала аккурат в боковое окно. Досталось также такси и белоснежному кроссоверу, стоявшим рядом с эпицентром "взрыва". Пострадавших физически в этом ДТП не оказалось, за компенсацией морального вреда также никто не обращался.

В белорусском городе Жлобин черная лошадь оказалась проездом. Она путешествовала по городу в кузове старенького советского грузовика, а его водитель при этом нарушал сразу несколько положений правил дорожного движения Республики Беларусь. В пути следования он был обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения и падения. Однако при старте с очередного светофора груз (читай — лошадь) все-таки выпал из кузова.

Судя по видео, лошадь не пострадала. Наоборот, она спокойно пошла вдоль дороги, вынюхивая на асфальте то ли корм, то ли дорогу домой.