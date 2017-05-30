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Общество

Десять самых необычных автомобильных аварий, которые заставят улыбнуться

09:0030.05.2017
(обновлено: 09:03 30.05.2017)
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© Фото : Library of CongressАвтомобильная авария, произошедшая в период между 1920 и 1921 годами в СШААвтомобильная авария, произошедшая в период между 1920 и 1921 годами в США
© Фото : Library of Congress

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Предпоследний день весны 1896 года остался в автомобильной истории благодаря первому официально зарегистрированному дорожно-транспортному происшествию. Произошло оно в Нью-Йорке при участии электромобиля и велосипеда. Эвелин Томас, управлявший байком, отделался переломом ноги. РИА Новости решило вспомнить самые необычные и нелепые ДТП, в которых все остались живы и иногда даже счастливы.

Внеземное столкновение

Девятого октября 1992 года сразу над несколькими штатами США пролетел метеорит. Яркую полосу в небе зафиксировали 16 видеокамер, однако полностью космический объект в атмосфере не сгорел, а врезался в ярко-красный Chevrolet Malibu, припаркованный на стоянке небольшого городка Пиксил в штате Нью-Йорк. В момент столкновения небесное тело двигалось со скоростью 264 километра в час, весило 12 кг и имело диаметр около 30 см. Позже ученые определили и возраст камня — ему было где-то 4,4 миллиарда лет.

Фотография метеорита. Архивное фото
© Фото : NASA/Joel Kowsky
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До сих пор это событие остается единственным подтвержденным случаем, когда метеорит угодил в автомобиль. Больше всех обрадовалась Мишель Кнап, владелица машины. Буквально накануне она купила Chevrolet Malibu за 400 долларов, а после смогла продать автомобиль с огромной дырой в багажнике за 10 тысяч долларов. Сейчас этот "метеорит-кар" демонстрируют в музеях по всему миру.

Самая дорогая авария

В декабре 2011 года на одном из скоростных шоссе Японии столкнулись 14 автомобилей. Казалось бы, в этом ДТП нет ничего необычного, но если заглянуть в список машин — участников аварии, то мы увидим восемь Ferrari, один Lamborghini Diablo, Nissan GT-R и три Mercedes-Benz. Замыкает перечень скромный Toyota Prius, вклад которого в самую дорогую аварию в мире оказался самым ничтожным.

Виновником произошедшего признали 60-летнего мужчину, который не справился с управлением своего Ferrari в дождливую погоду. Он ехал в составе колонны владельцев дорогих спорткаров, когда на скорости около 150 километров в час его машину занесло и начало кидать от одного автомобиля к другому. Свой 400-метровый неконтролируемый "полет" он закончил на встречной полосе, где зацепил еще два "Мерседеса". В аварии серьезно пострадали только машины, а виновнику выписали штраф в размере ста тысяч иен (около 50 тысяч рублей). Другое дело, что стоимость одного только разбитого Ferrari F-360 составляет более 230 тысяч долларов.

Пора за страховкой

В 2010 году пожилого жителя Вашингтона привлекли к ответственности за отсутствие страховки на машину, в связи с чем он направился в страховую компанию для заключения нового договора. Во время парковки водитель, перепутав педали тормоза и газа, влетел на своем Chrysler Cirrus 1996 года выпуска прямо в дверь офиса, в который должен был зайти пешком.

Соседняя с офисом страховой компании дверь принадлежала отделу лицензирования, где американским гражданам выдают и продлевают водительские удостоверения. Из-за повреждений на пару дней пришлось закрыть и его.

Две пиццы, пожалуйста

В январе 2013 года еще один пожилой мужчина перепутал педали и нажал на газ вместо тормоза. В результате этой ошибки его Honda Fit влетела в дверь пиццерии города Линкольн в США. Благодаря компактным размерам хетчбэка сильных повреждений удалось избежать, и никто из людей, по счастью, задет не был. Но самое интересное произошло дальше.

Приготовление пиццы с майонезом. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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Пока напуганные посетители пиццерии вызывали службу 911, невозмутимый дедуля, не выходя из машины, начал делать заказ. Официант за стойкой с удивлением рассказывал, что водителя произошедшее даже не смутило. Позже пожилого автомобилиста доставили в больницу, но и там врачи сказали, что он полностью здоров и вменяем.

А был ли ослик?

В том же 2013 году пользователи Интернета заметили на панорамных снимках сервиса Google Maps в Ботсване мертвого осла, лежащего на пути следования гуглмобиля с камерами. Если немного отмотать панорамные снимки обратно вдоль дороги, то выясняется, что этот же осел еще несколько метров назад стоял на обочине. Блогеры во главе с актером из "Теории Большого взрыва" Шелдоном Купером и защитники животных тут же вынесли вердикт: автономный автомобиль Google сбил бедное животное.

Через несколько дней поисковый гигант все обвинения в свой адрес отверг, а в качестве доказательств опубликовал снимки, не вошедшие в сервис Street View. На них был показан капот гуглмобиля и утверждение: машина подъехала к лежащему на дороге ослу, после чего тот поднялся и пошел по обочине. Еще несколько дней в связи с этой ситуацией вспоминали про Photoshop, после чего шумиха утихла.

Музейная яма

В 2014 году на территории Национального музея Chevrolet Corvette в городке Боулинг Грин штата Кентукки (США) произошла техническая авария: обвал грунта. Земля ушла из-под колес восьми суперкаров. В образовавшуюся воронку диаметром около 12 метров и глубиной около девяти метров провалились машины, выпущенные в период с 1962 по 2009 год. В их числе были миллионный и полуторамиллионный экземпляры Corvette, подаренные музею концерном General Motors. Инцидент произошел в 5:45 утра, поэтому на выставочной территории никого не было.

Надо отдать должное сообразительности руководства музея, которое решило превратить данное событие в новую выставку — эта экспозиция в музее открылась спустя два года. Посетителям показывают инцидент, который засняли камеры наблюдения, рассказывают о природе возникновения провалов грунта, а также демонстрируют весь процесс восстановления суперкаров.

Кажется, я ноготь сломала

Ли Редмонд знали многие жители американского города Солт-Лейк-Сити, ведь длина ее ногтей составляла 8,5 метра. По этому показателю ей не было равных, за что женщину внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Она не стригла свои ногти с 1979 года, но в 2009-м все изменилось из-за ДТП.

Обладательница самых длинных в мире ногтей лишилась титула после ДТП

Будучи пассажиркой кроссовера, она попала в аварию, после чего была госпитализирована. Ни одна полученная ею травма не представляла опасности жизни или здоровью, но ее эмоциональное состояние было сильно травмировано: Ли Редмонд поломала свои ногти. Заново их отращивать 68-летняя рекордсменка не стала.

Упс

Это пикантное дорожно-транспортное происшествие произошло в мае 2016 года в районе Цветного бульвара в Москве. Водитель грузового автомобиля "Газель" слишком резко нажал на газ, стартуя со светофора, после чего из кузова выпали две картонные коробки. Ударившись об асфальт, упаковки лопнули, и на дорогу высыпались десятки фаллоимитаторов.

Вокруг места ДТП собралось большое число людей, которые принялись снимать на телефоны, как шофер спешно собирает резиновые изделия. Образовалась небольшая пробка, в основном из-за водителя, который стоял непосредственно за "Газелью" и снимал пикантный момент на камеру своего видеорегистратора.

Дело нечистое

Девятого августа 2016 года на Череповецкой улице в Москве у ассенизаторской машины лопнула цистерна.

В Москве прорвало ассенизаторскую машину
В Москве "прорвало" машину с нечистотами. ВИДЕО
Судя по всему, спецавтомобиль ехал с "задания", и, к несчастью для окружающих, содержимое разбросало во все стороны. Больше всех не повезло водителю рейсового автобуса, которому струя коричневого цвета попала аккурат в боковое окно. Досталось также такси и белоснежному кроссоверу, стоявшим рядом с эпицентром "взрыва". Пострадавших физически в этом ДТП не оказалось, за компенсацией морального вреда также никто не обращался.

Падение

В белорусском городе Жлобин черная лошадь оказалась проездом. Она путешествовала по городу в кузове старенького советского грузовика, а его водитель при этом нарушал сразу несколько положений правил дорожного движения Республики Беларусь. В пути следования он был обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения и падения. Однако при старте с очередного светофора груз (читай — лошадь) все-таки выпал из кузова.

Судя по видео, лошадь не пострадала. Наоборот, она спокойно пошла вдоль дороги, вынюхивая на асфальте то ли корм, то ли дорогу домой.

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