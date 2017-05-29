Зюганов считает недопустимой драпировку мавзолея Ленина на Параде Победы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает недопустимой драпировку мавзолея Ленина на Красной площади во время проведения Парада Победы 9 мая.

"Странно довольно, мавзолей, к которому бросали фашистские знамена, мавзолей, на котором принимали главный парад — Парад Победы, мавзолей, с которого приветствовали первого космонавта Юрия Гагарина, он действительно стыдливо драпируется. На мой взгляд, это абсолютно недопустимо и, мягко говоря, странно. Странно, потому что когда идут войска и солдаты, а они несут знамя Победы, знамя России и одновременно знамена всех боевых частей, которые обеспечили нам великую победу", — сказал Зюганов на пресс-конференции в Москве.

Он выразил надежду, что руководство страны прислушивается к мнению граждан.

"Граждан не удовлетворяет, что на главном параде страны происходит совершенно не нужная никому драпировка", — утверждает лидер КПРФ.