Усманов объявил конкурс пародий на его видеообращения к Навальному

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Миллиардер Алишер Усманов объявил творческий конкурс на создание пародий, роликов и карикатур на тему его видеобращений к оппозиционеру Алексею Навальному, среди призов — iPhone 7Plus, говорится на странице бизнесмена в "ВКонтакте".
Бизнесмен добавил, что будет размещать на своей странице в "Вконтакте" примеры такого творчества и раз в неделю премировать автора наиболее удачного творения. Победитель получит iPhone 7Plus, майку с мемом и автографом Усманова.
На этой неделе миллиардер выбрал ролик с отрывком из фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по роману Михаила Булгакова. Именно с героем этого произведения — Шариковым — Усманов сравнил Навального в одном из своих видеообращений.
Миллиардер назвал ложью обвинения в свой адрес о завуалированном подкупе премьер-министра Дмитрия Медведева, незаконном обогащении, неуплате налогов и полученном во времена СССР тюремном сроке за изнасилование (Усманов заявил, что отсидел шесть лет по сфабрикованному делу о хищении социалистической собственности и впоследствии был реабилитирован).