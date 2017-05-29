Усманов объявил конкурс пародий на его видеообращения к Навальному

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Миллиардер Алишер Усманов объявил творческий конкурс на создание пародий, роликов и карикатур на тему его видеобращений к оппозиционеру Алексею Навальному, среди призов — iPhone 7Plus, говорится на странице бизнесмена в "ВКонтакте".

"Очень польщен тем, что мои видеообращения привлекли такое большое внимание. Я искренне заинтересован в развитии свободного общения и творчества в сети. Уверен, что это творчество, даже будучи острым и нелицеприятным, не должно превращаться в откровенную ложь. С этим согласно большинство думающих людей. Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов", — пишет Усманов.

Бизнесмен добавил, что будет размещать на своей странице в "Вконтакте" примеры такого творчества и раз в неделю премировать автора наиболее удачного творения. Победитель получит iPhone 7Plus, майку с мемом и автографом Усманова.

На этой неделе миллиардер выбрал ролик с отрывком из фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по роману Михаила Булгакова. Именно с героем этого произведения — Шариковым — Усманов сравнил Навального в одном из своих видеообращений.

Первое видеообращение Усманов опубликовал 18 мая, в день начала судебного разбирательства по иску о защите чести и достоинства к Навальному.

Миллиардер назвал ложью обвинения в свой адрес о завуалированном подкупе премьер-министра Дмитрия Медведева, незаконном обогащении, неуплате налогов и полученном во времена СССР тюремном сроке за изнасилование (Усманов заявил, что отсидел шесть лет по сфабрикованному делу о хищении социалистической собственности и впоследствии был реабилитирован).