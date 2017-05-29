Власти Подмосковья подсчитали, сколько будет стоить наряд на выпускной

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В 7,5 тысяч рублей обойдется наряд для подмосковного выпускника в этом году, сообщила пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"По результатам мониторинга цен, наряд на выпускной бал обойдется в этом году жителям Подмосковья в среднем в 7 550 рублей на человека", — говорится в сообщении.

Так, праздничное платье для девушек в Подмосковье можно приобрести по цене от 2 600 рублей, мужской костюм – от 3 120 рублей. Цены на обувь также варьируются в районе от 2 600 рублей.

"Еще одна статья расходов выпускниц – услуги салонов красоты. Во многих парикмахерских региона предусмотрены дополнительные скидки именно для выпускниц. Средняя стоимость прически к выпускному балу варьируется от 1 050 рублей, от 500 рублей – обойдется родителям выпускниц праздничный маникюр. Будут и такие школьницы, родители которых закажут на дом выезд профессионала по мэйк-апу – такая услуга увеличит статью расходов как минимум на 1 560 рублей и выше", — рассказал глава министерства Владимир Посаженников, которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что в последнее время вырос спрос на прокат одежды для выпускного вечера. Службы проката предлагают большой выбор одежды по цене от 1560 рублей.

Ранее министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что брать кредиты на организацию пышного выпускного в школе — это безумие, и пообещала, что Минобрнауки будет нещадно бороться с этой практикой.