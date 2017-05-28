28 мая в Москве пройдет пятый велопарад

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Любители двухколесного транспорта в пятый раз проедут по Садовому кольцу в рамках столичного велопарада, сообщается на официальном портале мэра Москвы. Колонна начнет движение в полдень.

Сбор участников происходит на проспекте Академика Сахарова. Добраться до старта можно только со стороны Каланчевской улицы, так как со стороны Садового кольца проезд ограничен. По информации портала, в велопараде примут участие около 40 тысяч человек.

Кроме того, в столице отметят Всероссийский день велопарада. В рамках празднования перед стартом велосипедисты услышат концерты студии бразильских барабанов и участников проекта "Музыка в метро". Также в программу входит конкурс костюмов.

Велопарады в центре Москвы проводят с 2012 года. Всероссийский день велопарада в столице впервые отметили в прошлом году.