Спикер парламента Чечни ответил на обвинения в преследовании геев

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов опроверг свое участие в преследовании геев в республике, добавив, что он "готов к любому следственному разбирательству".

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в пятницу опубликовала доклад о преследовании геев в Чечне, он основан на интервью с потерпевшими мужчинами, журналистами и экспертами, которые занимались вопросами потерпевших.

"Я готов к любому следственному разбирательству", — написал он на своей странице в Instagram.

Публикация от М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095) Май 26 2017 в 3:06 PDT

Он добавил, что "я не поднимаю руку на беззащитных людей, даже если презираю их".

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.

Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете", указывалось в ответе пресс-службы Генпрокуратуры на запрос РИА Новости. Сам Кадыров ранее заявлял, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Он подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа". Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".