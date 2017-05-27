В Минобороны рассказали, когда откроют железную дорогу в обход Украины

Земляные работы на строительстве двухпутного электрифицированного участка с 11 по 57 км железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины. Архивное фото

Земляные работы на строительстве двухпутного электрифицированного участка с 11 по 57 км железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины. Архивное фото

КОЛЕСНИКОВКА, (Воронежская область), 27 мая — РИА Новости. Открытие рабочего движения на участке Журавка — Миллерово двухпутной электрифицированной железной дороги в обход Украины произойдет в августе текущего года, об этом сообщил в субботу журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по итогам рабочей поездки в Воронежскую область для контроля ходе строительства железнодорожной ветки.

"Темпы укладки верхнего строения пути на порученных Минобороны участках позволяют завершить эти работы в установленные сроки. Рабочее движение на дороге откроется в августе", — сказал Булгаков.

Он также сообщил, что силами железнодорожных войск на объект строительства передислоцированы и сформированы хоппер-дозаторные вертушки, с помощью которых будут осуществляться балластировочные работы на железной дороге.

"Данный вид работ является одним из заключительных этапов строительства", — отметил замминистра обороны.