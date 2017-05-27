Путин поприветствовал участников фестиваля "Шаг навстречу!"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников X Международного творческого фестиваля "Шаг навстречу!", назвав такое участие благородным и очень нужным делом, сообщается на сайте Кремля в субботу.

"Вы заняты благородным и очень нужным делом – помогаете детям с ограниченными возможностями здоровья раскрыть свой потенциал, почувствовать уверенность в собственных силах, осуществить заветную мечту. Такая важная, подвижническая работа заслуживает самого глубокого уважения", — говорится в приветствии.

Путин также выразил уверенность, что фестиваль подарит участникам шанс продемонстрировать свое мастерство.

"Убежден, что нынешний, юбилейней фестиваль запомнится богатой, насыщенной программой и теплым, дружеским общением, подарит гостям положительные эмоции, а участникам – уникальный шанс продемонстрировать свое мастерство, соприкоснуться с творчеством признанных мэтров отечественного искусства", — добавил российский лидер.