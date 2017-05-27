Trax, Kalos и другие модели машин, которые пришлось переименовать

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Дизель-электрический ледокол, неприличные слова, занятые ниши и дачные проблемы — все это причины, по которым автопроизводители изменяли глобальное наименование некоторых моделей, а то и целых марок. РИА Новости вспоминает случаи, когда машины в России, словно православные при крещении, получали новые имена.

820-Murman

Самый свежий пример — Lifan Murman, продажи которого стартовали в России на этой неделе. У себя на родине, в Китае, седан получил простое цифровое обозначение 820. Аналогичным образом в Поднебесной именуются и другие легковые модели марки — хетчбэк 320, компактный седан 520, среднеразмерная четырехдверка 620 и так далее. Чем больше первая цифра, тем роскошнее и дороже модель, что логично. Но в нашей стране все эти машины получили имена собственные: 320 стал Smily, 620 превратился в Solano, а новый 820 оказался "Мурманом".

Своим названием Lifan Murman обязан ледоколу проекта 21900М "Мурманск", поступившему на службу в Северо-Западный бассейновый филиал "Росморпорта". Официальное сообщение гласит: "Murman является первым для компании автомобилем премиального сегмента, и он "прокладывает" дорогу в представительский класс". Ассоциацию с морскими судами можно также увидеть на логотипе китайской марки: три буквы L напоминают три парусные яхты.

Captur-Kaptur-Captur

Если набрать в англоязычном Google словосочетание Renault Kaptur, то поисковик напишет: "Showing results for Renault Captur", то есть "показаны результаты для Renault Captur". Именно так при рождении был назван новый французский кроссовер. Спустя некоторое время в России также появилась новая модель, в названии которой первую букву заменили на "K" — Kaptur.

Европейская машина как две капли воды похожа на российскую, но технически это два совершенно разных автомобиля. Их Captur конструктивно близок к хетчбэку Renault Clio или кроссоверу Nissan Juke, а наш Kaptur — плоть от плоти Renault Duster. Официальный пресс-релиз тех времен гласил, что за литерой "K" скрываются ключевые характеристики автомобиля: "качественный, комфортный и красивый кроссовер".

В этом случае мы видим не простую смену названия, а почти полностью новый автомобиль, который просто похож на европейский, но есть одно но. Спустя полгода после появления Renault Kaptur точно такой же кроссовер дебютировал в Бразилии. Для Латинской Америки компания выбрала именно российскую версию модели, но вот имя ей снова поменяли на европейское — Captur. И тут вспоминается другая версия замены "C" на "K", которая становится очевидной, если прочитать каждую латинскую букву слова captur по-русски…

Dacia-Renault-Lada-Datsun

В Renault не любят двусмысленности, а еще верят в силу французского бренда. Иначе как можно объяснить тот факт, что все румынские автомобили марки Dacia были переименованы в России в Renault? То, что мы давно знаем как Logan, Sandero, Sandero Stepway и Duster, жители Западной Европы всегда покупали под брендом "Дача". Очевидно, что к автомобилям с таким названием в нашей стране вряд ли смогли бы относиться без иронии.

И дело не только в Dacia — в странах с развивающейся экономикой клиенты испытывают большее доверие к машинам Renault, поэтому по Латинской Америке также разъезжают Renault Logan и Renault Duster, несмотря на то что все эти модели рождены в Румынии. Есть и обратный эффект — универсал Dacia Logan MCV был адаптирован к российским реалиям и поставлен на конвейер завода "АвтоВАЗ". Теперь мы знаем эту модель под именем Lada Largus.

У России есть еще один повод для гордости: благодаря компании "АвтоВАЗ" альянс Renault-Nissan смог возродить давно забытый японский бренд Datsun. Обе модели марки обязаны своим появлением Lada Granta, которая была взята за основу для создания седана on-DO и хетчбэка mi-DO. Конструкция "японцев" была доработана, внешность изменена, но все равно подвески, двигатели и многие другие узлы у этих машин идентичны. Datsun возродился не только у нас, но и в Индии, однако там за основу для модели была взята пятидверка Nissan Micra.

Trax-Tracker

Иногда для изменения названия модели автомобиля не нужно выпускать отдельных пресс-релизов, объяснять его происхождение и вообще что-либо кому-то доказывать. Еще до массового исхода моделей Chevrolet с российского рынка в концерне General Motors спали и видели, как их новый компактный кроссовер покоряет необъятные просторы нашей страны. Его планировали продавать под двумя брендами: Opel Mokka даже успел попасть в автосалоны, а вот Chevrolet Trax так и не сумел.

© Фото : Chevrolet Концепт Chevrolet Trax © Фото : Chevrolet Концепт Chevrolet Trax

Понятное дело, что ни о каком Trax в России не могло быть и речи: в народе эта машина получила бы столько прозвищ, что покупатели стали бы обходить ее стороной. В результате кроссовер принял новое имя Tracker, но россияне так и не смогли заполучить в свои руки ни одного кроссовера — все бюджетные модели Chevrolet, включая кроссовер "Трэкер", в России исчезли.

Kalos-Aveo

Нельзя обойти стороной одну из самых массовых моделей Daewoo — компактный седан Kalos. Автором его облика стал знаменитый итальянский автомобильный дизайнер Джорджетто Джуджаро, а кто оказался автором названия, история умалчивает. Что можно сказать с уверенностью — этот человек явно не был знаком с русским языком.

© AP Photo / Donald Stampfli Автомобиль Daewoo Kalos © AP Photo / Donald Stampfli Автомобиль Daewoo Kalos

В итоге Daewoo Kalos был переименован в Chevrolet Aveo, хотя именно в этом случае Россия оказалась ни при чем. "Авео" продавался не только у нас, но и в других странах. Имен у модели было больше, чем у волшебника Гэндальфа в книге Толкина: эту модель называли Chevrolet Lova, Daewoo Gentra, Holden Barina, Pontiac G3, Ravon Nexia, Suzuki Swift+ и даже ZAZ Vida.

Korando-Actyon

Произведя на свет новый компактный кроссовер, южнокорейская марка SsangYong дала ему имя Korando. В этом слове зашифрована вся национальная гордость создателей автомобиля — Korea Can Do, то есть "Корея умеет делать". Но российские маркетологи почему-то энтузиазмом корейцев не воодушевились, и в нашей стране модель получила название Actyon.

Такое решение оказалось странным вдвойне, ведь под именем Actyon в России только-только перестали продаваться большие рамные внедорожники с точно таким же именем. Чтобы покупатели не запутались, компактный кроссовер пришлось называть New Actyon. Кстати, название Korando было внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое старое из ныне действующих наименований корейских брендов. Первый внедорожник "Коранду", или "Корандо", появился в 1983 году.

Patriot-Liberty

Jeep Liberty в России уже не реализуется, зато все еще продается в США под именем Patriot. Когда американцы выводили на российский рынок эту модель, то столкнулись с проблемой — все "Патриоты" и в латинской транскрипции, и в русской были уже заняты отечественным УАЗ.

Владелец Ульяновского автозавода зарегистрировал права на Patriot в России и нарек этим именем модель внедорожника, которая продается по сей день. Американцам ничего больше не оставалось, как снова заговорить о "Свободе".

"Нива"-Niva-Lada 4x4

Самый знаменитый российский внедорожник, родоначальник класса кроссоверов, да и просто неплохой бюджетный автомобиль, издавна назывался "Нивой". Однако в 2000-е, годы восстановления российского автопрома, модель привлекла внимание концерна General Motors. В результате "АвтоВАЗ" и GM создали совместное предприятие "Джи Эм-АвтоВАЗ", на котором стали выпускать перелицованную "Ниву" под международным названием Chevrolet Niva.

По некоторым данным, лицензия на использование торгового знака Niva до сих пор принадлежит "GM-АвтоВАЗ", но правообладателем остается Волжский автозавод. Там и сегодня выпускаются те самые советские "Нивы", хоть и основательно модернизированные, однако теперь их называют совсем невзрачно — Lada 4х4.