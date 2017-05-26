Власти Москвы не будут менять генплан из-за программы реновации

МОСКВА, 26 мая — РИА Недвижимость. Власти Москвы не будут менять генплан города из-за программы реновации жилого фонда, сообщил в интервью РИА Недвижимость заммэра столицы строительству Марат Хуснуллин.

"Генплан меняться не будет", — сказал он, отметив, что в этом нет необходимости.

При этом Хуснуллин добавил, что все изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) будут вноситься по мере принятия и реализации программы реновации жилищного фонда.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.

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