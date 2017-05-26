СПЧ намерен настаивать на принятии закона о профилактике домашнего насилия

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Закон о профилактике домашнего насилия необходимо было принять параллельно с процессом декриминализации побоев в семье, правозащитники будут настаивать на принятии этого закона, сообщил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

В эфире телеканала "Россия 24" в пятницу Федотов отметил, что декриминализация уголовного кодекса в России проходит, инициирует ее Верховный суд, и СПЧ поддерживает эту тенденцию.

"Но, в любом случае, мы считаем, что любые изменения в законодательство должны быть строго обоснованы и очень тщательно проработаны. Вспомните, сколько у нас споров было вокруг декриминализации побоев. А что надо было сделать? Нужно было, с одной стороны, декриминализировать побои, а с другой стороны, принять закон о профилактике домашнего насилия", — заявил глава СПЧ.

Федотов уточнил, что такой закон до сих пор не принят, "поэтому домашнее насилие еще остается очень существенным явлением, очень позорным явлением в нашей жизни".

"А насилие из дома дальше переносится на улицу, переносится в общественную жизнь. В общем, начинать-то надо все-таки с семьи. И, я думаю, что мы по-прежнему будем настаивать на том, чтобы принимать закон о профилактике домашнего насилия. Мы совершенно не за то, чтобы полицейский был членом семьи фактически, но мы за то, чтобы домашнее насилие пресекалось и, самое главное, профилактировалось", — подчеркнул глава СПЧ.