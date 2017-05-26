Размер исковых требований по имущественным спорам могут повысить

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня рассмотреть вопрос повышения размера исковых требований по имущественным спорам, подсудным мировым судьям, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Данные поручения даны по итогам заседания президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей.

"Правительству РФ совместно с Верховным судом РФ рассмотреть вопрос о повышении максимального размера исковых требований по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, подсудным мировым судьям. Доклад – до 30 июня 2017 года", — говорится в поручении.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.