А это значит, что на работе приходится проводить почти все выходные и праздничные дни: именно в это время обычно проводятся массовые мероприятия, а в парках столицы больше всего народа. Но зато к кавалеристам граждане относятся с особым уважением и доверием, так как видят в них своих помощников и защитников.

В парке сотрудник на лошади не выглядит неуместным на фоне окружающей природы, он является его неотъемлемой частью, к тому же исполняющим важную функцию безопасности.