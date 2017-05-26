Футбольный матч или демонстрация. Над толпой возвышаются – и легко рассекают ее, если нужно, – изящные, но монументальные фигуры верховых. Профессия кавалериста всегда была мужской – но сейчас всё изменилось. Девушки, как выяснилось, справляются с этой работой даже лучше. Живое подтверждение этому – 23-летняя Татьяна Зима, сержант столичной конной полиции.
Впервые я села на коня и поехала верхом в 10 лет, – рассказывает Татьяна. – С тех пор и связала свою жизнь с этими замечательными животными.
Сначала Татьяна занималась в частной конюшне, целые дни проводя с лошадьми, затем сама стала преподавать основы верховой езды. И еще в школе решила стать полицейским.
После 11 класса Татьяна поступила на юридический факультет, а затем пришла на службу в конную полицию, где ей удалось совместить свое желание с умением. Теперь лошади для девушки – не только хобби, но и работа.
Да какие: для службы в Москве отбираются лошади красивых и мощных пород, такие как орловский и русский рысак, буденовская, тракененская и ганноверская породы.
На всех мероприятиях полицейские-кавалеристы – одни из основных участников в охране правопорядка
Наши основные задачи, – говорит Татьяна, – патрулирование парковых зон города, обеспечение безопасности граждан во время отдыха, а также охрана общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, таких как футбольные матчи.
А это значит, что на работе приходится проводить почти все выходные и праздничные дни: именно в это время обычно проводятся массовые мероприятия, а в парках столицы больше всего народа. Но зато к кавалеристам граждане относятся с особым уважением и доверием, так как видят в них своих помощников и защитников.
В парке сотрудник на лошади не выглядит неуместным на фоне окружающей природы, он является его неотъемлемой частью, к тому же исполняющим важную функцию безопасности.
Патруль обычно состоит из двух всадников – мужчины и женщины. При этом, по словам заместителя командира взвода старшего лейтенанта Екатерины Черновой, привязанность к животным среди женщин-полицейских много выше, чем среди мужчин.
Женщинам труднее расставаться со своим конем, если его передают в другой батальон. Хотя в полиции предпочтение при наборе сотрудников отдается мужчинам, но женщины во время службы выполняют свои обязанности ничуть не хуже мужчин.
Лошадь для конного полицейского – друг и постоянный напарник. Полицейская лошадь проходит годовую подготовку для несения службы в парковых зонах и еще полгода учится работать на массовых мероприятиях, с большим количеством людей и в условиях мегаполиса.
Коней кормят по расписанию три раза в день: в пять утра, в час дня и в девять вечера, – описывает Татьяна Зима. – Занимается этим дневальный, который заступает на суточное дежурство. Ежедневно лошадей выводят на прогулку, чтобы не застаивались, чистят их, моют.
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