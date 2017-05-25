Архангельские власти направили на развитие ТОС 165 млн рублей за пять лет

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая — РИА Новости. Архангельские власти потратили в 2011-2016 годах на поддержку организаций территориального общественного самоуправления (ТОС) 165 миллионов рублей, сообщил на заседании в Совете Федерации РФ заместитель губернатора области по внутренней политике Алексей Андронов.

"За последние пять лет из регионального и местных бюджетов ТОСы получили более 120 миллионов рублей, а с учётом внебюджетных источников объём поддержки составил 165 миллионов рублей. На эту сумму было реализовано 1762 проекта", — цитирует пресс-служба правительства региона слова Андронова.

Он отметил, что на сегодняшний день в Архангельской области сложилась полноценная система сотрудничества власти и ТОСов, поддержка этих организаций имеет понятную нормативно-правовую основу и финансирование за счет конкретной госпрограммы. В регионе зарегистрировано 983 органа ТОС, что в 20 раз больше, чем 10 лет назад.

Согласно статистике, более половины проектов ТОС реализуются по направлению "благоустройство населенного пункта". В 2016 году ТОСы Поморья отремонтировали шесть мостов, восстановили более 13 тысяч квадратных метров дорог и почти 2 километра тротуаров, обустроили 20 колодцев и других источников воды. Также общественники отреставрировали 28 мемориалов Великой Отечественной войны и 14 памятников духовного наследия, организовали 52 детских и 40 спортивных площадок, привели в порядок 40 объектов культуры и благоустроили 17 общественных мест.

"Мы представляем наш уникальный опыт по развитию ТОС и готовы предложить идеи, которые позволят двигаться вперед. Роль территориального общественного самоуправления в построении ответственного общества является ключевой, это мост между властью и нашими жителями", — резюмировал губернатор Архангельской области Игорь Орлов, выступая в Совете Федерации.

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