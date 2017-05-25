Комитет Госдумы не поддержал проект о повышении штрафов для зацеперов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей не поддержал законопроект, который увеличивает штрафы для зацеперов (использующих непассажирскую зону для передвижения на транспорте) и устанавливает еще более высокие денежные взыскания — до 5 тысяч рублей либо арест на 15 суток для Москвы и Санкт-Петербурга.

Документ был внесен на рассмотрение парламента в марте Мосгордумой. Комитет ГД по делам семьи, женщин и детей является соисполнителем по данному законопроекту.

"Если согласиться с нормой, предложенной Мосгордумой, будет коллизия в применении действующих федеральных законов", — заявила член комитета Валентина Рудченко, выступившая по законопроекту.

В проекте закона предлагается увеличить штрафы за посадку или высадку граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах со 100 рублей до 1-2,5 тысячи рублей.

За аналогичное правонарушение в крупных городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге в связи со сложной транспортной системой и большой опасностью для жизни и здоровья граждан разработчики законопроекта предлагают установить повышенный размер штрафа — от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, а за повторное правонарушение — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

За проезд граждан на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах предлагается наказывать граждан штрафом в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Если правонарушение совершено в Москве или Санкт-Петербурге, штраф может составить от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, а за правонарушение, совершенное повторно — от 3 тысяч до 4 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.