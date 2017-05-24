Москомархитектура открыла прием заявок на участие в конкурсе по реновации

МОСКВА, 24 мая — РИА Недвижимость. Москомархитектура дала старт приему заявок на участие в конкурсе по разработке концепции облика пилотных кварталов в рамках программы реновации жилья в Москве, сообщил на выставке "АРХМосква" главный архитектор города Сергей Кузнецов.

При этом он уточнил, что, по просьбе Союза архитекторов России, желающие принять участие в конкурсе смогут прислать не только заявку, но и творческое предложение, которое тоже будет оцениваться в жюри.

По словам Кузнецова, участникам конкурса будет предложено ориентироваться при работе со "средневзвешенным районом под реновацию" на обязательное зонирование территории кварталов. Таким образом, в пилотных кварталах в результате должно быть деление на дворы, улицы, площади и так называемую "третью функцию", то есть место для развлечений и совместной активности горожан.

Из презентации к выступлению Кузнецова следует, что на жильё в пилотных кварталах, согласно ожиданиям Москомархитектуры, должно приходиться примерно 42% территории, на улично-дорожную сеть — 11%, на социальную функцию — 12%.

Как пояснил Кузнецов, заявки на участие в конкурсе можно подать через портал Архсовета Москвы.

В конце апреля Кузнецов анонсировал архитектурный конкурс по облику новых кварталов в рамках реновации на пяти экспериментальных площадках.

В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли.