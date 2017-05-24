В СПЧ обеспокоены ситуацией вокруг "Гоголь-центра"

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Совете по правам человека (СПЧ) обеспокоены ситуацией вокруг "Гоголь-центра" и намерены следить за развитием расследования, в связи с которым накануне в театре прошли обыски, заявил глава СПЧ Михаил Федотов, подчеркнув, что само по себе творчество не может быть объектом уголовного преследования.

"Мы в совете обеспокоены ситуаций вокруг "Гоголь-центра" и исходим из того, что свобода творчества гарантируется российской Конституцией и само по себе творчество не может быть объектом уголовного преследования. Что же касается расследования, в связи с которым вчера были проведены обыски в "Гоголь-центре", то Совет намерен тщательнейшим образом следить за развитием событий", — сообщил Федотов РИА Новости.

Обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 год похитили бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства. Серебренников был допрошен в СК как свидетель и отпущен.