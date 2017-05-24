Глава ФСБ считает, что надо пресекать деятельность экстремистов в интернете

БИШКЕК, 24 мая – РИА Новости. Спецслужбам стран СНГ необходимо проводить мероприятия по пресечению деятельности экстремистских и террористических организаций в интернете, заявил в среду во время заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Сорок второе заседание совета проходит в среду в Бишкеке, участники обсуждают вопросы противодействия терроризму.

"Нельзя допустить проникновения на территорию государств СНГ боевиков ИГИЛ. Для противодействия вовлечению населения в террористические организации, для пресечения системной деятельности и вербовки в интернете требуется на постоянной основе вести мониторинг и осуществлять блокировку источников пропаганды, проводить регулярных обмен информацией о методах вербовки", — сказал Бортников.

Он отметил возросшую роль прессы, а также представителей традиционного ислама в предотвращении проникновения проповедников радикального ислама в ряды верующих.

Он также подчеркнул важную роль органов и спецслужб СНГ в налаживании и совершенствовании фильтрационной работы на каналах въезда и выезда на внешних рубежах содружества.