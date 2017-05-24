Правительство расширит территорию программы "Дальневосточный гектар"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Правительство расширит территории на Дальнем Востоке, где будут предоставлять участки в безвозмездное пользование, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говоря о поправках в закон о "дальневосточном гектаре".

Вы бы хотели получить "дальневосточный гектар"? Да, у меня есть идеи, как организовать там свой бизнес

Нет, это слишком сложно и затратно для обычного человека

Я сам не решусь, но идея хороша для молодых предпринимателей Результаты Вы бы хотели получить "дальневосточный гектар"? 9.1% Да, у меня есть идеи, как организовать там свой бизнес

55.8% Нет, это слишком сложно и затратно для обычного человека

35.1% Я сам не решусь, но идея хороша для молодых предпринимателей Все опросы Голосовать

"Обсудим мы и поправки в закон о "дальневосточном гектаре" и ряд связанных актов. Эти поправки позволят большему числу людей получать землю на Дальнем Востоке… Мы расширим территории, где будут предоставляться участки в безвозмездное пользование", — сказал Медведев на заседании правительства.

Он отметил, что правоприменительная практика выявила ряд моментов, которые требуют уточнения. "В частности, (поправками также) предлагается дать возможность подавать документы не только непосредственно в Росреестр, что не всегда удобно, но и через МФЦ, что, конечно, гораздо удобнее. В этом случае именно МФЦ будут готовить схему размещения земельного участка на публичной карте в форме электронного документа", — пояснил премьер.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России. За период действия программы поступило 90 тысяч заявлений, около 16 тысячи земельных участков уже передано в пользование. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.