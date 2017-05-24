Депутат рассказала о рисках принятия закона о "лесной амнистии"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Принятие законопроекта об устранении противоречий в государственных реестрах в области лесных отношений может привести к сокращению федеральной собственности в форме лесов, заявила в среду журналистам глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева ("Единая Россия").

Законопроект, получивший название "лесная амнистия", направлен на изменение порядка определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда и устранение взаимоисключающих сведений в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) путем установления приоритета последнего в части определения принадлежности земельного участка к конкретной категории.

Комитет по экологии и охране окружающей среды Госдумы, выступающий в качестве соисполнителя по данному проекту закона, в своем заключении отметил, что документ требует концептуальной доработки до его рассмотрения в первом чтении и рекомендует направить его в соответствии с пунктом "а" части шестой статьи 112 регламента Государственной Думы автору для изменения текста с учетом поступивших замечаний и предложений.

"Законопроект разрабатывался экономистами, но забыли пригласить лесников. Сегодня мы говорим о том, что федеральная собственность — лес (а это самый главный риск) – может быть серьезно сокращена", — сказала Тимофеева.

Глава комитета отметила, в законопроекте не прописаны сроки, в рамках которых будет проведена "амнистия". Она также подчеркнула, что в документе не закреплено количество площади, которая может попадать под действие данного законопроекта. Кроме того, парламентарий обратила внимание на отсутствие в документе механизма компенсации.