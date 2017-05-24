Титов предлагает наказание по УК за необоснованные дела против бизнесменов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает ввести уголовную ответственность для следователей за возбуждение заведомо незаконных и необоснованных дел против предпринимателей.

"Прямо предусмотреть уголовную ответственность за заведомо незаконное и (или) необоснованное возбуждение уголовных дел (без цели корыстной или иной личной заинтересованности и воспрепятствования предпринимательской деятельности)", — говорится в ежегодном докладе уполномоченного за 2017 год.

Кроме того, предлагается ввести административную ответственность для должностных лиц правоохранительных органов за проведение незаконных и необоснованных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, а также за грубые нарушения при их проведении.

Также нужно упорядочить основания и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушения при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, необоснованное затягивание расследования уголовных дел, считает омбудсмен.