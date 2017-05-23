Кузнецова прокомментировала возможный запрет на участие детей в митингах

ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала создать условия, при которых невозможно манипулировать сознанием детей в политических целях.

"Все, что касается детей, требует особого внимания и особой заботы… манипуляции детским мнением… надо максимально создать условия, чтобы это стало невозможно", — сказала Кузнецова журналистам, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли она инициативу Матвиенко.

Кузнецова также подчеркнула, что, безусловною, каждый в РФ имеет право на выражение своего мнения, однако нужно чувствовать ту грань, где появляется манипуляция сознанием детей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед может обсудить возможность принятия закона о запрете школьникам и другим несовершеннолетним участвовать в протестных акциях, особенно несанкционированных. Как сказала Матвиенко в интервью "Известиям", "семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить".