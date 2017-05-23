Власти Приморья помогут Стивену Сигалу получить "дальневосточный гектар"

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая — РИА Новости. Краевые и муниципальные власти Приморья помогут голливудскому актеру с российским паспортом Стивену Сигалу получить "дальневосточный гектар", сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
Сообщалось, что на своем гектаре Сигал намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами, в планах также построить здесь международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.
"Пока ищут удачный участок. Администрация Приморья поддержала проект и готова оказать любую поддержку, которая потребуется. В поиске участка помогут муниципалитеты края", — сказал собеседник.
Сигал, который получил гражданство России в ноябре 2016 года, ранее говорил, что видит хороший потенциал для ведения бизнеса на Сахалине.