Власти Приморья помогут Стивену Сигалу получить "дальневосточный гектар"

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая — РИА Новости. Краевые и муниципальные власти Приморья помогут голливудскому актеру с российским паспортом Стивену Сигалу получить "дальневосточный гектар", сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

В марте замглавы Росреестра Андрей Приданкин сообщал, что Сигал перед тем, как получить российское гражданство, интересовался возможностью приобретения "дальневосточного гектара". Во вторник власти Приморья сообщили, что Сигал примет участие в съемках нового телепроекта канала "Россия-1", где будет получать "дальневосточный гектар" — от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность.

Сообщалось, что на своем гектаре Сигал намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами, в планах также построить здесь международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.

"Пока ищут удачный участок. Администрация Приморья поддержала проект и готова оказать любую поддержку, которая потребуется. В поиске участка помогут муниципалитеты края", — сказал собеседник.

Сигал, который получил гражданство России в ноябре 2016 года, ранее говорил, что видит хороший потенциал для ведения бизнеса на Сахалине.