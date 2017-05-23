Экс-начальник московского метро Пегов перешел на работу в РЖД

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Дмитрий Пегов, ранее возглавлявший московский метрополитен, назначен директором по пассажирским перевозкам компании "Российские железные дороги", сообщили в пресс-службе метро.
Ранее стало известно, что новым руководителем московского метрополитена стал Виктор Козловский, до того занимавший пост первого заместителя начальника метро. Он курировал эксплуатационный блок по вопросам инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий.
"Мы хорошо знаем Дмитрия Владимировича как по работе в ОАО "РЖД", где он курировал запуск скоростных поездов, так и по нашему совместному с Московским метрополитеном проекту — Московскому центральному кольцу. Уверен, что столь разносторонний опыт поможет Дмитрию Владимировичу сразу же влиться в работу и приступить к решению вопросов, стоящих перед пассажирским комплексом холдинга", — цитируют РЖД президента РЖД Олега Белозерова.
Глава РЖД в числе основных задач пассажирского комплекса назвал актуализацию нормативной правовой базы, взаимодействие с федеральными органами власти, повышение внутренней эффективности и улучшение качества работы всех подразделений, входящих в пассажирский бизнес-блок.
Ранее совет директоров РЖД освободил от должности вице-президента по пассажирским перевозкам Михаила Акулова, занимавшего этот пост с 2005 года, в связи с переходом на другую работу. РЖД во вторник сообщили, что он продолжит работать в должности советника президента РЖД. Должность вице-президента, курирующего вопросы пассажирских перевозок, упразднена.