Экс-начальник московского метро Пегов перешел на работу в РЖД

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Дмитрий Пегов, ранее возглавлявший московский метрополитен, назначен директором по пассажирским перевозкам компании "Российские железные дороги", сообщили в пресс-службе метро.

"Дмитрий Пегов, возглавлявший Московский метрополитен с 2014 года, назначен директором по пассажирским перевозкам компании "Российские железные дороги", — говорится в сообщении метрополитена во вторник. РЖД в свою очередь сообщили, что в ведении Пегова будет бизнес-блок "Пассажирские перевозки", а также дочерние и зависимые общества, осуществляющие деятельность в сфере пассажирских перевозок (АО "ФПК", АО "Вагонреммаш", пригородные пассажирские компании и др.).

Ранее стало известно, что новым руководителем московского метрополитена стал Виктор Козловский, до того занимавший пост первого заместителя начальника метро. Он курировал эксплуатационный блок по вопросам инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий.

"Мы хорошо знаем Дмитрия Владимировича как по работе в ОАО "РЖД", где он курировал запуск скоростных поездов, так и по нашему совместному с Московским метрополитеном проекту — Московскому центральному кольцу. Уверен, что столь разносторонний опыт поможет Дмитрию Владимировичу сразу же влиться в работу и приступить к решению вопросов, стоящих перед пассажирским комплексом холдинга", — цитируют РЖД президента РЖД Олега Белозерова.

Глава РЖД в числе основных задач пассажирского комплекса назвал актуализацию нормативной правовой базы, взаимодействие с федеральными органами власти, повышение внутренней эффективности и улучшение качества работы всех подразделений, входящих в пассажирский бизнес-блок.

Ранее совет директоров РЖД освободил от должности вице-президента по пассажирским перевозкам Михаила Акулова, занимавшего этот пост с 2005 года, в связи с переходом на другую работу. РЖД во вторник сообщили, что он продолжит работать в должности советника президента РЖД. Должность вице-президента, курирующего вопросы пассажирских перевозок, упразднена.