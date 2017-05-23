"Мегафон" обещает компенсировать потери от сбоя связи бесплатными минутами

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. "Мегафон" компенсирует абонентам последствия сбоя бесплатными минутами или интернет-трафиком, сообщила компания на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В пятницу на сети "Мегафона" и его "дочки" — Yota, работающего как виртуальный оператор на сети материнской компании, произошла авария, из-за которой не работала голосовая связь в Москве и нескольких крупных городах Поволжья. Авария была устранена вечером в пятницу, ее причиной стал сбой программного обеспечения Hewlett Packard.

"Я хочу еще раз извиниться перед всеми нашими клиентами и партнерами, оказавшимися в этой ситуации. Все мы прекрасно понимаем, что сегодня несколько часов без связи – это чрезвычайное происшествие. И наши специалисты в пятницу сделали все возможное, чтобы устранить проблему максимально быстро", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Сергея Солдатенкова.

Компания предлагает компенсацию тем, кто обратился в контактный центр начиная с субботы. С 23 мая компания дает возможность получить ее без обращения.

"Каждому клиенту, оказавшемуся в зоне аварии, мы предлагаем один из трех варианта компенсации: 50 минут голосовой связи + 1 ГБ трафика, 2 ГБ трафика, Бесплатный просмотр одного из новых фильмов на "МегаФон.ТВ", — говорится в сообщении.

"Мегафон" оповестит пользователей о деталях по СМС в течение недели.