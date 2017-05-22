Исаев: ЕР вряд ли поддержит уголовное наказание для магов и колдунов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное занятие народной медициной и осуществление оккультно-магической деятельности с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы, пока не был внесен в Госдуму; "Единая Россия" вряд ли поддержит инициативу, так как она не обсуждалась на экспертном совете фракции, заявил в понедельник депутат ГД, первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев.
"Пока этот законопроект в Государственную Думу не поступал, экспертный совет фракции "Единая Россия" ни сам документ, ни соответствующую идею не рассматривал. Как правило, законопроекты, не рассмотренные на заседании экспертного совета, фракцией не поддерживаются", — заявил Исаев журналистам в понедельник.
За те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или причинение имущественного ущерба в особо крупном размере, предлагается установить наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.