Исаев: ЕР вряд ли поддержит уголовное наказание для магов и колдунов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное занятие народной медициной и осуществление оккультно-магической деятельности с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы, пока не был внесен в Госдуму; "Единая Россия" вряд ли поддержит инициативу, так как она не обсуждалась на экспертном совете фракции, заявил в понедельник депутат ГД, первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев.

В минувшую пятницу депутат Виталий Милонов (ЕР) сообщил РИА Новости, что внес в Госдуму законопроект, которым предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 235.2 "Незаконное занятие народной медициной, осуществление оккультно-магической деятельности".

"Пока этот законопроект в Государственную Думу не поступал, экспертный совет фракции "Единая Россия" ни сам документ, ни соответствующую идею не рассматривал. Как правило, законопроекты, не рассмотренные на заседании экспертного совета, фракцией не поддерживаются", — заявил Исаев журналистам в понедельник.

Согласно тексту законопроекта (имеется в распоряжении РИА Новости), за незаконное занятие народной медициной лицом, не получившим разрешение, установленное законом, а также осуществление оккультно-магической деятельности, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение имущественного ущерба в крупном размере, предлагается наказывать штрафом в размере до 120 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами, или лишением свободы на тот же срок.

За те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или причинение имущественного ущерба в особо крупном размере, предлагается установить наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.