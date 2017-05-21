Порталом "Активный гражданин" пользуются более 1,7 миллиона москвичей

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Свыше 1,7 миллиона москвичей участвуют в жизни города через портал "Активный гражданин", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Три года @citizenmoscow — порталу для тех, кому важно, что происходит в Москве. Уже 1,7 миллионов москвичей участвуют в управлении городом", — написал мэр столицы в своем микроблоге в Twitter.

Три года @citizenmoscow — порталу для тех, кому важно, что происходит в Москве. Уже 1,7 миллионов москвичей участвуют в управлении городом — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 мая 2017 г.

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