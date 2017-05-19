Форум русскоязычных вещателей обсудил роль радио в примирении с Западом

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Русскоязычное вещание за рубежом, снабжая информацией о России из первых уст, остается важным гарантом сохранения богатства и самобытности языка. При этом оно представляет собой не только цивилизационное "украшение планеты", но и для некоторых стран является окном "в большой информационный мир", а в условиях сложной мировой обстановки должно играть особую роль в примирении России с Западом. Такие мнения высказывали участники Международного форума русскоязычных вещателей, прошедшего в Москве в пятницу.

Третий ежегодный Международный форум русскоязычных вещателей под названием "Русскоязычное вещание в условиях возрастающей роли информации в мире" прошел в пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Форум организует Российская Академия Радио (РАР) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также при содействии Департамента информации и печати МИД России. Задачи форума — содействовать формированию объективного образа России за рубежом, повышению уровня грамотности и владения русским языком в иностранных СМИ, продвижению русской культуры и русского языка. Форум проводится для укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Участие в форуме приняли русскоязычные вещатели, работающие в России и за рубежом в сфере радио и телевидения, представители Министерства иностранных дел РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций, профильных российских государственных и общественных структур.

Русские остаются русскими с любыми паспортами

Открывая форум вице-президент Российской Академии Радио (РАР), генеральный директор "ГПМ Радио" Юрий Костин напомнил, что "язык – это одно из главных явлений в жизни цивилизации", он очень важен для самоидентификации, для сохранения единства пространства, которое принято называть "Русским миром".

"Русский язык многогранен, уникален своей многофункциональностью, нюансами, и, безусловно, когда ты слышишь родную речь где-то за рубежом, возникает ощущение причастности к чему-то большому, великому", — отметил он.

При этом, по его мнению, для русских, которые живут за рубежом, бывших граждан России, тех, кто имеет двойное гражданство или уже просто являются гражданами других стран, есть одно общее – "наши остаются нашими в любой обстановке и с любыми паспортами".

"Более того, человек переезжающий жить за рубеж, даже если он был ярым критиком системы и наших вечных российских проблем, вдруг неожиданно становится еще большим патриотом, чем мы все здесь", — поделился наблюдениями Костин.

Цивилизационное украшение планеты

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский в приветственной телеграмме участникам форума, зачитанной его заместителем, отметил, что "в мультикультурном мире русскоязычное сообщество вещателей выступает одним из важных гарантов сохранения богатства, чистоты и самобытности русского языка как общего культурного достояния народов России и мира".

По его словам, вещание на русском за рубежом становится проводником альтернативной, из первых уст информации о России и своей деятельностью "способствует продвижению русской культуры и русского языка в странах, где крепки исторические связи с нашей страной".

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в свою очередь подчеркнул, что на русское радиовещание, которые сыграло огромную роль в истории России и всего человечества, возложена "высокая миссия", которую предстоит нести.

"Радио на русском языке должно обладать особой ответственностью, потому что мы продолжаем традиции русской культуры, нашей литературы, нашего языка. И эта литература — украшение мировой культуры. Я считаю, что радио на русском языке, как и Россия — это цивилизационное украшение планеты", — подчеркнул он.

Ответственность перед аудиторией

Директор департамента государственной политики в области СМИ министерства связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина в своем выступлении призвала всех журналистов при освещении мировых событий крайне ответственно относиться к фактам.

Она рассказала, что в свое время закончила журфак МГУ, где студентов "учили журналистике на кафедре теории и практики по всей советской печати" и обращаясь к участникам форума отметила, что наверняка среди присутствующих много тех людей, которые учились примерно в тех же университетах и на тех же принципах.

Роль радио в примирении с Западом

"Вот то, как тогда подходили к средствам массовой информации, к тому, что совершенно однозначно связывалось и предназначалось для пропаганды, по сравнению с тем, что мы видим сегодня у западных коллег, не выдерживает даже никакой конкуренции. Потому что нас всегда при этом учили относиться крайне ответственно к факту, к слову, к интерпретации. Да, можно по-разному подать разные факты, но при этом в основе должен быть именно факт. И те, кто относится с чувством уважения к высоким профессиональным стандартам, я уверена, в перспективе выиграет аудиторию, потому что люди не могут не увидеть разницы между ответственным честным отношением к своей аудитории и попытками весьма неаккуратной манипуляции", — отметила Ларина.

Начальник отдела цифровой дипломатии Департамента информации и печати МИД России Сергей Налобин в своем выступлении рассказал о том, что целый ряд иностранных государств содержит фабрики интернет-троллей.

"Существуют целые, так называемые, фабрики троллей, в том числе, на бюджете у ряда иностранных государств, которые проводят в соцсетях сигналы соответствующих государств, в том числе, пытаясь вызвать нашу реакцию. То есть мы видим, что нас специально вызывают путем таких заранее оскорбительных, хамских реплик на комментарии. Мы внимательно смотрим, кто пишет, стараемся идентифицировать человека, который это пишет, чтобы понять — тролль ли это, или это серьезный, известный в той или иной стране пребывания деятель, и соответственно, если есть возможность, вступить в дискуссию с человеком и рассказать ему подробнее о наших позициях", — сказал он.

В Совете Федерации в свою очередь увидели огромную роль русскоязычных журналистов в примирении России с Западом.

"Я убежден в том, что конфликт между Россией и определенной частью окружающего мира… к западу от России… он на самом деле сводится к спору о том, чем должен управляться мир: силой права или правом силы", — сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, уточнив, что Россия выступает за управлением миром силой права.

Тем не менее, на Западе конфликт с Россией пытаются выдавать либо за геополитический, либо как ценностный, что не соответствует действительности, добавил он.

Окно в информационный мир

"Здесь очень важно, чтобы эта наша позиция доходила до… тех людей, которые живут в мире в непредвзятом, в неискаженном виде… Ваша работа, конечно же, должна служить тому, чтобы в конечном итоге преодолевать существующие разногласия между Россией и окружающим миром", — подчеркнул Косачев.

Посол Армении в РФ Вардан Тоганян отметил, что считает важным стабилизирующим фактором присутствие российских СМИ в своей стране, потому что это "не только некое цивилизационное явление, некая культура, которая преподносится нам, но и окно в большой информационный мир".

"Это важно, поскольку позиции наших стран во многих международных вопросах совпадают. И мы полагаем, присутствие российских медиа в информационном пространстве как на русском языке, так и на национальном языке очень важным стабилизирующим (фактором – ред). Мы полагаем, что и дальше будем развивать сотрудничество с российскими вещателями", — сказал Тоганян.

Он также сообщил, что Армения готова провести следующий Международный форум русскоязычных вещателей в Ереване.

Ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов в свою очередь рассказал, что "наименее проблемной в плане восприятия русского языка" является как раз аудитория, "которая хорошо помнит советское время и продолжает считать себя частью советской общности".

"Эти люди готовы и устремлены к любой интеграции, в силу жизненного опыта понимающие важность близости к России и как к крупной цивилизации и как к источнику защиты. Они, как правило, неплохо ориентируются в международной обстановке, имеют собственные идеологические воззрения, не чуждаются религиозности и отличаются взвешенными взглядами, то есть это люди мировоззренчески зрелые", — сказал он, добавив, что именно стопроцентные носители русского языка и идей интеграции и являются сегодня главной аудиторией русскоязычного вещания за рубежом.

На арене — музыка

Однако перед радиовещателями сегодня стоит довольно сложная задача — привлечь молодежную аудиторию, которая в большинстве своем идеологически устремлена на Запад, гораздо сильнее, чем старшее поколение, добавил Шарапов.

Ряд экспертов выразили мнение, что вещатели должны искать различные пути донесения до аудитории позиции России и ценностей русской культуры — не только через информационный, но и через музыкальный контент.

"Мы считаем, что в период таких информационно-военизированных действий на арену может и должен выходить театр, музыка, культура, которые могут иметь совершенно позитивный отклик на то, о чем эта культура или театр рассказывают", — сказала генеральный директор — художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра — Радио "Орфей", академик РАР Ирина Герасимова.

Она призвала коллег смотреть шире, искать контент, который будет увеличивать спрос на вещание радиостанции, и "это не всегда должен быть только информационный контент".

"Общеизвестно, что музыка не требует перевода и работает на уровне эмоционального воздействия и российская классическая музыка в этом смысле область абсолютно позитивного восприятия. И Глинка, и Чайковский, и Прокофьев и Шостакович и современные российские известные композиторы, например, Десятников (опера "Дети Розенталя"), Раскатов (опера "Собачье сердце") и Лубченко (опера "Доктор Живаго") – все имеет колоссальный отклик слушателей за рубежом", — подчеркнула Герасимова.

С таким мнением согласился Юрий Костин, он отметил, что" тонкая настройка системы проникновения нашей культуры может быть даже через музыку".

Долг и цель русского радиовещания

"Учитывая всю сложность мировой обстановки, наш долг и наша цель – стать полноценной альтернативой однополярной информационной политики, используя и возможности человеческого голоса и богатого русского языка для донесения объективного и живого взгляда на мир, дать возможность слушателю самому делать выбор и ориентироваться на информационные источники, которые дополняют поле информационное", — считает Вячеслав Шарапов.

Радиоведущий отметил, что сегодня благодаря интернету человек сам формирует это поле, задача радиовещателей – "стать его неотъемлемой частью, а может быть и частью жизни для тех, кто принимает русский язык, и русскую цивилизацию".

А советник Генерального директора ЮНЕСКО Генрих Юшкявичус под занавес форума напомнил присутствующим основы журналистики: "ищи факты, говори правду, не вреди и дай высказаться другому мнению".