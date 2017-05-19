Глава Москомархитектуры рассказала о реновации в Общественной палате

МОСКВА, 19 мая — РИА Недвижимость. Опыт Германии нецелесообразно применять при реновации пятиэтажек в Москве, сообщила в ходе общественных слушаний в Общественной палате глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Мы проанализировали опыт Германии. Эта программа была за счет средств жителей страны. Мы поняли только одно: качество домов, которые были возведены в Германии, было гораздо лучше, чем в хрущевский период", — сказала Княжевская.

По ее словам, на качестве "хрущевок" сказались сжатые сроки возведения и не самое лучшее качество строительных материалов.

Глава Москомархитектуры также поддержала идею создания комфортной городской среды при реализации программы переселения.

"Мы хотим в результате конкурса, который объявила Москва, собрать лучших архитекторов. Мы хотим отобрать 20 команд и дать им по пять экспериментальных территорий, чтобы они помогли спроектировать комфортную благоприятную квартальную застройку. Мы будем проектировать в соответствии с действующими нормативами, это касается в том числе и инсоляции", — сказала Княжевская.