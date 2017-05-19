Кубок конфедераций не создаст коллапса в Москве, заявил Собянин

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Проведение Кубка конфедераций по футболу не приведет к коллапсу в Москве, сообщил в интервью РИА Новости столичный мэр Сергей Собянин.
"Какого-то коллапса мы, честно говоря, не ожидаем", — сказал Собянин.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал — 2 июля в Санкт-Петербурге.