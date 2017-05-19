Кубок конфедераций не создаст коллапса в Москве, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву. 19 мая 2017

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву. 19 мая 2017

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Проведение Кубка конфедераций по футболу не приведет к коллапсу в Москве, сообщил в интервью РИА Новости столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, автобусы с болельщиками и волонтерами в Москве будут передвигаться по выделенным полосам.

"Какого-то коллапса мы, честно говоря, не ожидаем", — сказал Собянин.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал — 2 июля в Санкт-Петербурге.