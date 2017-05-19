Липецкий драматический театр получил награду на фестивале в Болгарии

ЛИПЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Спектакль "Оркестр Титаник" Липецкого государственного академического драмтеатра имени Л.Н. Толстого стал лучшей иностранной постановкой на международном театральном фестивале "Новая болгарская драма", сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

В фестивале участвовали театры из Европы, Македонии, Греции и других стран. Россию несколько раз представляли драматические театры из Москвы, Орла и Липецка. В 2013 году Липецкий академический театр уже участвовал в фестивале со спектаклем "Полковник-птица", в 2016 году с постановкой "Оркестр Титаник". Обе пьесы — болгарского драматурга Христо Бойчева, с которым Липецкий театр находится в многолетней дружбе, Христо был на двух премьерах в Липецке, в 2014 году стал гостем фестиваля "Липецкие театральные встречи".

"Эта пьеса очень популярна в Европе. В Америке её включили в академический учебник по драматургии, как образец постмодерновского текста. В прошлом году состоялась громкая премьера пьесы в крупнейшем театре Британии в городе Эдинбурге, роль Гарри в постановке исполняет известный британский и голливудский актёр Джон Ханна", — рассказали в пресс-службе.

Спектакль "Оркестр Титаник" рассказывает о маргинальных людях, живущих на заброшенной станции в ожидании, что однажды туда приедет поезд, который увезет их. Но однажды, из пролетающего мимо состава выпадает большой ящик, внутри которого находится персонаж, который называет себя Гарри Гудини. С этого момента с героями начинает происходить череда странных и необъяснимых событий.

Липецкие зрители смогут увидеть этот спектакль перед закрытием сезона. Кроме того, эта постановка театра имени Толстого представит Липецкую область на престижном международном фестивале "Радуга" в Санкт-Петербурге 2 июня.

"Театральные фестивали делают культурную жизнь богаче, расширяют творческие горизонты профессионалов, а зрителям дают возможность увидеть лучшие постановки", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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